Detingut un conductor amb 2,07 d'alcoholèmia que es va accidentar

La policia ha detingut aquest cap de setmana un total de quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. La matinada de dissabte, un conductor de 44 anys va donar donar positiu amb una taxa de 2,07 en el control d'alcoholèmia després d'ocasionar un accident amb danys materials a la carretera de l'Obac, a Escaldes-Engordany, segons ha fet públic el cos de seguretat en un comunicat.

El servei d'ordre informa a més que mentre els agents realitzaven la senyalització d'aquest accident, per facilitar la tasca dels efectius dels bombers en la neteja del vessament de l'oli del vehicle sinistrat, van veure un cotxe que circulava a velocitat elevada. Els efectius de circulació i de la policia van advertir amb senyals el conductor "perquè s'aturés, però no va parar i es van haver d'apartar perquè no els atropellés", indica el comunicat. L'home va frenar uns metres més endavant al costat dels bombers i va acabar sent arrestat per donar positiu en la prova d'alcoholèmia. El jove de 20 anys conduïa amb 0,94 d'alcoholèmia i viatjava amb tres menors d'edat.

Els agents van arrestar dos conductors més per embriaguesa. Una dona de 43 anys per circular en contra direcció en un carrer d'un sol sentit diumenge de matinada a la capital i donar 1,12. I un home de 67 anys controlat a Sant Julià amb una taxa positiva d'1,28 tot i tenir retirat el permís de conduir.