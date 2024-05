Bonell espera més públic al Clàssicand del que va tenir Vega dissabte

“[El Clàssicand] És una ajuda en la desestacionalització de la temporada, jo crec que es veurà encara més gent que vindrà a gaudir d’aquests espectacles”, va esmentar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. El festival va arrencar dissabte amb l’actuació de la cantant espanyola Pasión Vega, que va tenir més del 70% de localitats ocupades. Un factor a tenir en compte en aquest aspecte és la venda d’entrades a última hora, les quals depenen de la meteorologia. D’altra banda, Bonell va assenyalar la importància de posicionar els escenaris en espais emblemàtics del territori, en aquest cas als jardins de Ràdio Andorra, perquè “aquells que no ho coneixen, que aprofitin i ho visitin”. Per la seva part, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va mencionar que, tot i ser la nit inicial, l’any passat van engegar el projecte amb la idea de tenir una continuïtat que s’ha assolit.

El festival va néixer amb el focus instaurat a “eliminar els diferents esdeveniments que hi havia i centrar-ho només en un”, va explicar Budzaku. Volent atraure un tipus de turisme diferent del del Jambo Street Music o l’Andorra Mountain Music, Clàssicand està començant a ser una marca enfocada en la difusió internacional. “És un altre tipus de música i és molt important tenir-ho a Andorra per poder comunicar-ho fora”, va afirmar, qualificant-ho com a “punt diferenciador”. Com a proposta innovadora d’enguany, la direcció va decidir que les actuacions creades específicament per a Andorra també es poguessin gaudir fora de les fronteres. “És una idea per abaratir costos i fer-ho més sostenible”, va declarar Bonell, volent incloure també els diferents escenaris en els quals s’ha programat més d’un concert. “Una de les característiques d’aquest festival és l’entorn, perquè estem parlant de llocs a l’aire lliure emblemàtics i esperem que la part qualitativa de les actuacions estigui al mateix nivell que l’organització”, va revelar Budzaku. Just donant la benvinguda a aquesta nova edició, Bonell va expressar que pensar en la següent encara no és realista.