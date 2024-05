Andorra vol participar en la Fira del Llibre de Mèxic

Andorra podria participar en la Fira del Llibre de Guadalajara, Mèxic. Un dels esdeveniments culturals de més rellevància a Llatinoamèrica. Així ho ha comunicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports en una roda de premsa aquest matí, en la qual s'ha presentat la participació del país en la 83a edició de la Fira del Llibre de Madrid. "Hem d'acompanyar els editors per consolidar la feina que estan fent, que els darrers anys és molt prolífica, i per obrir noves vies de distribució i venda dels títols andorrans", ha assegurat Bonell. Des del ministeri s'estan establint conversacions amb la Fundació Ramon Llull per tal de consolidar la proposta de participació del Principat a l'esdeveniment literari.

Tanmateix, Bonell ha remarcat que enguany és la segona vegada que Andorra participa en la fira amb un estand i que aquesta se celebrarà del 31 de maig al 16 de juny, afegint que aquest tipus de participació permet donar "a conèixer la varietat d'escriptors del país".