Andorra adopta una normativa amb més protecció per als inversors financers

El Consell General ha aprovat per assentiment aquesta tarda una normativa europea de regulació de les entitats financeres que s'emmarca dins els acords del comitè mixt de l'acord monetari. Amb aquesta llei, es dota de més transparència i garanties per "protegir els drets dels inversors financers", ha comentat el ministre de finances, Ramon Lladós. Lladós ha explicat que el sector financer "s'enforteix" i troba la transposició de la directiva com una "necessitat que es veu reforçada després de la crisi del 2008".

La llei regularà, entre altres, els serveis que les entitats prestin quant a la gestió de patrimoni, aportarà més requisits d'informació, un major coneixement del perfil de risc dels clients, l'obligació de registre o d'informar dels costos de serveis. "Demanaran més papers i més signatures, però la protecció dels clients fa les entitats i el sistema financer més resilient", ha dit el titular de finances.

Tanmateix, els líders de Concòrdia i el PS han criticat que la llei arribi sis anys tard, ja que s'hauria d'haver aprovat el 2018. Especialment crític ha estat Baró, que també ha posat en relleu que el text presentat per la majoria contenia 30 esmenes amb errors tècnics.