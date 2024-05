AE vol un nou marc jurídic per regular la venda de cànnabis d’ús terapèutic

El grup parlamentari d’Andorra Endavant prepara una proposta de llei per regular la venda lliure de CBD amb menys de 0,3 % de THC (tetrahidrocannabinol), el component que converteix en estupefaent la marihuana. La formació de Carine Montaner engega aquesta iniciativa legislativa amb l’objectiu de “posar fi a les ambigüitats jurídiques actuals i alinear-se amb les recomanacions i estàndards europeus”, per oferir un marc legal “clar i segur” per als comerciants i els consumidors de CBD a Andorra amb finalitats terapèutiques i cosmètiques, tal com van informar a través d’un comunicat.

La proposta de llei, tal com expressa el partit, es basa en les normes europees i agafa d’exemple la legislació francesa. Per una banda, argumenten que “la jurisprudència dels tribunals europeus és clara i consideren que la prohibició del CBD és il·legal”. Per altre costat, s’emmirallen en el veí francès, que permet la comercialització del CBD en totes les seves formes sempre que contingui menys de 0,3% de THC a causa d’una sentència, precisament, del tribunal de justícia de la Unió Europea (TJUE). Andorra Endavant fa referència a una resolució de l’organisme europeu que dictava en contra dels tribunals francesos per haver jutjat, el novembre del 2020, la prohibició del CBD com a il·legal perquè “la prohibició de la comercialització del CBD a França violava el dret europeu”. El Tribunal va concloure que el CBD, una molècula present al cànnabis, no tenia “cap efecte psicotròpic ni cap efecte nociu per a la salut humana”, retirant així tota base legal a nombrosos processos en curs a França, va informar el grup.

CRITIQUEN LA LLEI I GOVERN

“El marc jurídic andorrà és antiquat i les pràctiques d’incarceració de la batllia, il·legals”, van indicar en l’escrit, després del debat encès per l’empresonament preventiu des de fa més de set mesos d’un jove per dur 500 grams de flor de CBD i que la majoria tanqués la porta a una regulació del cànnabis d’ús terapèutic. Tanmateix, des del grup es va criticar “el no-respecte” del posicionament polític de la majoria referent al CBD, ja que “ja no tenen la voluntat de regular aquesta substància quan havien promès fer-ho en la legislatura anterior”. Titllen de “paradoxal” que un govern que negocia un acord d’associació amb la UE “no vulgui seguir-ne les normatives”.