Revolta Pagesa anuncia talls el 3 de juny a la frontera que no afectaran Andorra

Revolta Pagesa va anunciar talls pel diumenge 3 de junys a la frontera entre l’estat espanyol i el francès que, segons han confirmat al Diari grups pagesos del departament de l’Ariège i de la comarca de l’Alt Urgell, aquest no suposaria cap afectació per al Principat. Les associacions pageses compten amb el suport d’una quinzena d’associacions agràries espanyoles i van expressar que es faran a banda i banda de la zona fronterera entre els agricultors de tots dos països en punts com el Pertús, Irun o el coll d’Ares. Han anomenat la protesta com a “històrica i sense precedents”.

Cal recordar que tant pagesos francesos com espanyols van tallar durant alguns caps de setmana entre finals de gener i principis de març la frontera entre els seus dos països, fet que va encapsular al principat i el va fer víctima col·lateral de les mobilitzacions. La darrera afectació es va produir el 2 i 3 de març a la C-14 a Ponts.