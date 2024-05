Pasión Vega i les melodies d’Almdóvar obren el Clàssicand

La reconeguda cantant Pasión Vega, una de les veus més singulars de l’escena musical espanyola, va donar el tret de sortida a la segona edició del festival Clàssicand ahir al vespre. La banda sonora de les pel·lícules del director de cinema Pedro Almodóvar van sonar de la mà de l’artista als Jardins de Ràdio Andorra en un concert íntim batejat com a Pasión Almodóvar. Amb aquesta actuació, el Clàssicand –que oferirà espectacles fins al 8 de juny– ha obert també el calendari internacional de festivals clàssics.

Quizás, quizás, quizás va ser la cançó que va estrenar un recital en què la veu de Pasión Vega va emocionar el públic amb melodies com Un año de amor, Ne me quitte pas, Piensa en mi, Volver o Se nos rompió el amor. “M’il·lusiona que la meva primera actuació a Andorra sigui en un festival amb l’ambició de Clàssicand i amb un encàrrec tan especial com aquest”, es va sincerar la cantant, que mai no havia actuat al país. Pasión Vega ha estat reconeguda aquest any amb la medalla d’or de Màlaga i acumula una desena de guardons, a més d’haver estat nominada als Grammy Llatins. Aquesta és la per primera vegada que actua al país. La producció de Pasión Almodóvar es va idear per a Clàssicand en col·laboració amb el Festival de Peralada, que compta amb un llarg recorregut i reconeixement internacional.