“M’he posicionat al top 30 i 40 del món en diversos estils”

La carrera de Kurt Heisz, el seu nom artístic, floreix de manera ascendent des que tenia 15 anys. L’any 2016 va començar la seva primera residència com a DJ a l’après-ski més exclusiu de tots els Pirineus, L’Abarset, el seu país natal.

Com va començar la seva afició per la música?

Per bona o mala sort, als 15 anys ja sortia de festa. Tenia un amic a Encamp que tenia un estudi i sempre era a casa seva aprenent amb les caixes de ritme analògiques. Sempre li espatllava els botons perquè no sabia com funcionaven i ell me’n va ensenyar. A part, la meva àvia tenia molts vinils a casa. A poc a poc els vaig agafar tots i els vaig anar escoltant d’un en un.

Que opina la seva àvia de la seva afició?

Doncs va marxar al cel quan tenia 17 anys. Quan això va passar, vaig decidir emportar-me tots els seus vinils, d’aquesta manera segueixo al seu costat i la música m’acompanya a tot arreu.

Quan va decidir que volia ser DJ?

Barcelona és enorme i tens festa de dilluns a diumenge. Vaig estar durant dos anys anant a una festa que es deia Club 4. Hi anaven DJs internacionals cada setmana i en aquell moment vaig decidir que volia estar a l’altre costat de la sala, punxant.

Després va tornar a Andorra?

Sí, en aquell moment no hi havia una situació econòmica estable a la família i no vaig poder sostenir més temps el lloguer del pis de Barcelona i la universitat.

I com va iniciar-se al país?

Vaig començar a l’Abarset, després de més d’un any d’enviar correus a la persona que s’encarregava de portar els DJs a l’estació. Va voler que li enviés sessions, ho vaig fer i tot seguit hi vaig començar a treballar. Vaig treballar a l’Abarset durant cinc anys i vaig ser el teloner d’artistes internacionals com Quarter, Christian Smith, Edu Imbernon, Denis Cruz i altres.

I després?

El 2021 vaig començar la meva segona Residència al Club The Boss, on actualment encara hi soc resident i obro la sessió a artistes com Marika Rossa i Fernanda Martins, entre altres.

Llavors va decidir muntar el seu negoci.

Correcte, vaig muntar la meva empresa, Deep Project. Vaig comprar material i ja tenia alguns clients i vaig tirar endavant com a autònom.

Actualment amb quines empreses treballa?

Faig sessions a Anyós, Caldea, l’Hotel Starc i l’Hotel Piolets, entre d’altres. Treballo amb empreses ben col·locades del país i amb això estic content.

Quins estils punxa?

En una sessió ordinària de tres o quatre hores puc fer variants de rock, house, àcid, trans i techno.

Com és la seva música?

Un viatge. Cada artista té un viatge per explicar, és com un llibre amb la seva introducció, desenvolupament i conclusió.

Amb quins artistes compta a les seves produccions?

Actualment, compto amb el suport musical de grans artistes com Carl Cox, Joseph Capriati, Andres Campo, Ramiro López, T78, Bruce Zalcer, Arjun Vale entre d’altres. Aquests han difós la seva música per tot el món a importants festivals com Tomorrowland i Street Parade Zurich.

Viu de la música?

Em costa, però per sort tinc la meva empresa amb la qual faig esdeveniments durant la temporada d’hivern.

Quin és el següent festival que farà a Andorra?

Faré tres Pool Party a Encamp. La primera per Sant Joan, a la piscina de la Mola. Després per la festa major de la parròquia i l’última a Meritxell.

Les seves cançons han sonat per tot el món?

Les meves produccions han aconseguit el TOP 10 a Beatport, i he aconseguit incloure pistes a l’Overhall i posicionar-me al TOP 30 i 40 del món en diversos estils.

Pròximes actuacions?

D’aquí al desembre tinc pendent d’anar a punxar a París, a Tolosa, a València, a Eivissa i també a Guadalajara.