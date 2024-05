Aturar la fugida a la Seu

L’aterratge de Family Cash suposarà un canvi de concepció radical de l’Epizen. La jove companyia valenciana –d’on havia de ser, si no– ha assaborit l’èxit amb una proposta diferent dels habituals hipermecats, amb un disseny que s’assimila al d’una fàbrica i amb oferta de productes amb molta marca blanca desconeguda, no únicament una, com tenen altres cadenes.

El canvi d’orientació no és debades. La reflexió del Grup Pyrénées –i per extensió d’altres empreses– és que cal fer front a la fugida de clients a la Seu d’Urgell, de moment al Mercadona, i d’aquí poc a un futur Aldi, Bon Preu i bonÀrea. Andorra, que havia estat en èpoques no tan llunyanes la reina del formatge, el sucre o la llet –a banda del tabac o alcohol–, veu ara un gruix important de residents travessa la frontera per comprar en alimentació.

L’aterratge de l’híper valencià i d’Alcampo pretén tornar al primer lloc del podi amb preu i qualitat, els dos requisits en què es basa l’èxit del venedor.

Experts del sector coincideixen a assenyalar que l’objectiu de Family Cash és el preu, estar sempre per sota de la competència, i amb una gran varietat de productes. Les seves botigues tenen un aire que recorden al Macro de Barcelona, amb els palets situats en un segon nivell i els articles a la venda en el primer. La fórmula ha funcionat a València i la companyia s’ha anat expandint. La idea bàsica és un producte barat per plantar cara a Mercadona i un súper amb un estil més similar al Lidl.

A Andorra disposarà d’un espai de 6.000 metres quadrats. Una superfície molt àmplia en comparació als supermercats de la marca nascuda a Xàtiva. El que està clar és que el Grup Pyrénées fa una aposta per una firma nova i no gaire coneguda, de manera que ajudi a captar l’atenció del turista i també del comprador local, tenint en compte la competència que ve de la Seu d’Urgell.

Alcampo també té els ulls posats a Andorra, concretament a Santa Coloma. No és el primer cop que negocia el seu aterratge al Principat. De fet, abans de l’arribada de Carrefour –que només deixa l’Epizen– els productes d’Auchan (Alcampo) es podien trobar a l’Andorra 2000. Pyrénées i Auchan van estar negociant per ocupar el centre comercial del que abans era el Punt de Trobada, però van sorgir desavinences per Decathlon –controlat per la mateixa família que Auchan– perquè no es va voler deixar en franquícia i el grup Mulliez volia explotar-lo en solitari. Aquest gegant francès controla també el popular Leroy Merlin, entre moltes altres cadenes de distribució.