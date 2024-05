AE farà una proposta de llei per regular la venda de cànnabis d'ús terapèutic

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant està treballant per elaborar una proposta de llei per regular la tinença i venda lliure de cannabidiol (CBD) al país, després del debat encès per l'empresonament preventiu d'un jove per dur 500 grams de flor de CBD i que la majoria tanqués la porta a una regulació del cànnabis d’ús terapèutic. Així ho ha informat el grup parlamentari a través d'un comunicat, manifestant que proposarà una comercialització de la substància contenint menys de 0,3% de THC (tetrahidrocannabidiol), el component que converteix en estupefaent la marihuana. El grup parlamentari considera que hi ha "una renúncia als compromisos" de la majoria en posar fre a la regulació de la substància i insisteix que la llei del Principat "és contrària" a la legislació europea, que considera que la prohibició del CBD és il·legal. Al país, només es poden comercialitzar tots aquells productes que hagin estat tractats químicament per eliminar tota la part psicoactiva de la marihuana, o THC, com poden ser les cremes, cigarrets electrònics o els lubricants. En aquest sentit, AE proposa legalitzar la venda "en totes les seves formes" si el component tòxic no sobrepassa el 0,3%.