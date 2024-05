La 10a marxa popular Marc GG aplega 400 persones

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Marc G.G. ha donat el tret de sortida aquest matí a la desena edició de la marxa popular amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany d’uns 3,5 quilòmetres. Unes 400 persones hi han assistit amb un total de 500 dorsals venuts, segons informa l'entitat. La sortida ha estat al Prat del Roure a les 10.30 hores amb l'assistència dels cònsols escaldencs, Rosa Gili i Quim Dolsa. La iniciativa, sota el lema "Correm per ells", té la voluntat de recaptar fons per a l'associació amb un preu de 10 euros per inscripció.