Una de cada quatre empreses ha traslladat l’augment de costos als preus

La pluja de dades de la presentació de les conclusions dels resultats de l’enquesta de clima empresarial del segon semestre del 2023 va deixar entreveure que la inflació, els tipus elevats i, en general, l’augment dels costos operatius es van traslladar, en la majoria d’empreses, als preus de venda als clients.

Un 25% dels 435 negocis enquestats van afirmar que aquest greuge en els costos es va traduir íntegrament en el preu al públic i un 43%, que això es va produir de forma parcial. Això suposa que, en un 68% de les empreses, l’increment de les despeses repercutís en el preu final.

Per contra, el 20,5% de les empreses veuen com els costos es disparen i, en canvi, no ho han repercutit en el preu final perquè argumenten que no serien competitius. “Aquests resultats fan evidents les dificultats de moltes empreses de poder traslladar aquests increments addicionals al consumidor final, especialment en el cas d’aquells negocis que ja tenien marges de benefici molt ajustats”, va comentar el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas.