La policia reclama 44 agents més en 3 anys

La commemoració de la patrona de la policia va deixar entreveure les diferents visions i expectatives envers el cos entre el Govern i els funcionaris. El foc encreuat entre el director de la policia, Bruno Lasne, i Govern, tant el cap, Xavier Espot, com la ministra d’Interior, Ester Molné, es va plasmar quant als recursos i la inversió.

Lasne va xifrar en 300 els agents que haurien de conformar l’equip de professionals a final de la legislatura, “per anar bé i no fer curts”, quan en l’actualitat el cos policial compta amb 256. A aquests se’ls hauran de sumar tres places de nova creació pressupostades per a aquest 2024 i vuit, en un futur, d’agents que estan en procés de formació. La demanda dels 300 agents va xocar amb la negativa de la ministra d’Interior, que va reconèixer que “no crec que s’hi arribi, s’ha de fer progressiu”. Més subtil va ser el cap de Govern, Xavier Espot, que va manifestar que tot i que “el principal actiu del cos són les persones que l’integren, no tan sols hem de mirar per augmentar els efectius, sinó també vetllar pel creixement d’aquells que ja hi són”. Les divergents posicions entre el Govern i la policia van tornar a col·lidir quan Lasne va demanar, a part de recursos, més inversió, “amb millores de salaris i condicions laborals” per “captar talent i preservar el patrimoni intangible”, i fer que la professió sigui “atractiva”. Espot li va respondre que “l’esforç de Govern en inversió a la policia és constant” i la ministra Molné va fer balanç del primer any situant en la digitalització –“clau per a l’eficiència dels processos”, va dir– i en les modificacions de funcionament –com ara l’accés i promoció a la carrera professional– els puntals des de l’inici del nou executiu.

En el seu parlament, Lasne va llançar xifres que evidencien aquesta necessitat d’ampliar el cos, com ara que hi ha un policia cada 337 residents i cada 36.000 turistes. A més, va comentar que el 2023 es va detenir 1.025 persones, es van fer 540 denúncies, es van cometre 4.200 infraccions penals i la policia es va veure implicada en 1.650 actuacions. Tanmateix, el director va apuntar el relleu generacional, la feminització del cos i l’evolució de les noves formes de delinqüència com tres dels grans reptes a què s’enfronten. En primer lloc, perquè la mitjana d’edat és de 42 anys i en els comandaments, de 50 anys. En segon terme, perquè les dones només suposen un 10% del cos, una xifra que no és “representativa de la societat”, va dir. Per últim, Lasne va alertar de l’impacte que està tenint la cibercriminalitat i l’ús de la intel·ligència artificial, uns delictes “que cada vegada van en augment”.

Els punts comuns entre l’executiu i el cos de seguretat van ser, sens dubte, remarcar els alts índexs de seguretat del país i la vocació de servei públic. Espot va manifestar que la seguretat és un “tret identitari” i un bé preat entre la ciutadania; Molné va recalcar que la policia del país és respectada, moderna i eficient, i Lasne va comentar que “si Andorra pot presumir de ser un dels països més segurs del món és gràcies a la feina del cos de policia”, perquè “som un servei públic al servei del públic”.