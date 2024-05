La plaça de notari es pot sol·licitar fins al 13 de setembre

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El BOPA ja ha publicat l’edicte per cobrir la plaça de notari que quedarà vacant amb la jubilació de Rosa Maria Ferrándiz. Els candidats que es postulin al concurs tenen de termini fins al 13 de setembre per formalitzar la sol·licitud. Els requisits que han de complir passen per tenir la titulació en dret, el nivell C1 de català i ser andorrà. A la sol·licitud hauran de lliurar una carta motivacional, titulacions, currículum i certificat d’antecedents penals. Els candidats que siguin aptes començaran llavors el procés de selecció. Actualment hi ha cinc notaris en exercici i l’objectiu és mantenir aquesta xifra.