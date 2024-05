Pasión Vega canta el cine d’Almodóvar per inaugurar el Clàssicand

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona edició del festival Clàssicand dona avui el tret de sortida amb un recital de la cantant espanyola Pasión Vega. La particularitat del muntatge és que la intèrpret oferirà un recital únic amb temes de les pel·lícules del també espanyol Pedro Almodóvar. El concert arrencarà a les 20.15 hores als jardins de Radio Andorra i ahir al vespre encara era possible comprar entrades a través del web del festival.

Aquesta serà la primera proposta d’una programació que s’estendrà fins al 9 de juny i que recull diversitat de muntatges que engloben des de la música de cambra fins a dansa contemporània o música del cinema a l’aire lliure, amb les bandes sonores de Star Wars i John Williams que interpretarà la Franz Schubert Filharmonia a Santa Coloma el pròxim 2 de juny. Un dia abans, hauran actuat les caps de cartell, el duo de piano de les germanes Katia i Marielle Labèque, que actuaran l’1 de juny a l’Auditori Nacional d’Andorra amb la seva versió per a dos pianos de l’obra Triologia Cocteau, de Philip Glass. I és que el festival, dirigit per Joan Anton Rechi, tornarà a estendre’s per diversos escenaris del territori.