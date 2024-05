La neu cessa i les temperatures s’enfilen el cap de setmana

Al llarg del cap de setmana s’esperen temperatures de fins a 23 graus de màxima i amb el sol lluint a totes les parròquies del Principat. Les temperatures mínimes a les quals es pot arribar són de vuit graus, sobretot al matí i a la nit, que és quan s’espera que més baixi la temperatura al llarg de tot el cap de setmana. El servei de Meteorologia va pronosticar que ahir seria el darrer dia d’inestabilitat i que a partir d’avui predominarà el sol i les temperatures s’enfilaran per sobre dels 22 graus a causa de l’arribada d’una dorsal anticiclònica.

Les precipitacions de neu van tornar amb força ahir a cotes altes i van continuar durant el matí a punts com el Pas de la Casa o Incles. La nevada va afectar les parròquies altes i va obligar a portar equipaments per circular pel port d’Envalira. Mobilitat va activar la fase groga a partir de les set del matí a la general 2 per passar el port i les restriccions es van mantindre fins al migdia.

La pluja va ser la protagonista a la resta del país, on es va registrar una baixada de temperatures bastant contundent.

Meteorologia va anunciar que les precipitacions anirien perdent intensitat en unes hores i revifarien a partir del migdia i a la tarda podien ser tempestuoses. Tot i així, també va informar que els ruixats es mantindrien fins a la nit, quan començarien a obrir-se clarianes.