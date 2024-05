L’aplec de Canòlich s’inicia amb la pujada popular al santuari

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sant Julià celebra avui el tradicional i popular aplec de Canòlich, que un cop més donarà el tret de sortida amb la pujada popular al santuari pel camí vell a partir de les 7.30 hores. A les 8.00 hores es farà l’aviada de coets des de l’esplanada de Canòlich i des de Terra Bogada. A la mateixa hora es farà la primera de les misses i a les 9.30 hores la primera benedicció del pa i posterior repartiment, un dels trets característics de la festivitat. A les 12.00 hores es farà la celebració litúrgica més multitudinària, concelebrada per tots els rectors d’Andorra, i que anirà acompanyada musicalment per la cobla Ciutat de Manresa i la representació del Ball de Canòlich per part de l’Esbart Lauredià. A partir de les 13 hores es farà un nou repartiment de pa. Cal recordar que qui vulgui accedir en bus ho podrà fer a partir de les 8 hores. Es tracta d’un servei gratuït amb parades al Camp Gran, les Arades i la rotonda d’Aixovall fins al propi temple. El darrer servei de baixada des del santuari serà a les 16.30 hores. La freqüència de pas serà cada hora.

Aquest any s’ha matingut novament una de les mesures que el comú va conservar de les implementades durant la pandèmia, la d’obrir el santuari una setmana abans de l’aplec. La ciutadania l’ha pogut visitar des del dia 19 passat fins ahir i entre les 10 i les 17 hores. Però en paral·lel s’han dut a terme altres activitats relacionades amb un dels actes més populars de la parròquia laurediana com ara un concert, un campionat de petanca o el trofeu Canòlich de natació artística. I els actes no acaben avui, ja que demà se celebrarà un concurs de pesca i dimecres vinent serà la gent gran la que celebri el seu propi aplec amb una missa al santuari.