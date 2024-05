La graella de l’APDA preveia 90.000 euros de salari per a la cap

La polèmica que envolta l’Agència de Protecció de Dades s’embolica cada dia més i no sembla que hi hagi un canvi de guió, almenys de manera immediata. La cap, Resma Punjabi, va presentar a la Intervenció del Consell General un document que preveia la possibilitat que la seva remuneració escalés fins a quasi els 90.000 euros bruts anuals –6.900 euros en 13 pagues, mentre que ara en cobra 4.050. El document anava acompanyat de la nova graella salarial, que partia de 57.800 euros fins als 90.000, en funció d’una proposta d’autoavaluació elaborada per la mateixa agència que havia de facilitar la millora salarial progressiva de Punjabi i la resta de membres.

Al contrari del que assegura la responsable de l’agència, la proposta a la Intervenció no era provisional. Segons ha pogut saber el Diari, va ser lliurada una acta i la documentació amb la graella salarial amb l’aclariment que havia estat aprovada per la mateixa APDA i que entraria en vigor en data d’1 de juny. S’apuntava que mitjançant una avaluació que havia dissenyat l’APDA, els sous s’anirien actualitzant cada any seguint la nova graella salarial, i en el cas de Punjabi podia arribar gairebé als 90.000 euros anuals.

La junta de presidents va aturar aquesta proposta de manera immediata, considerant que es tracta d’un organisme que depèn del Consell General i que les retribucions no les pot fixar la mateixa APDA i anar canviant-les quan consideri oportú.

Punjabi va entregar la proposta a la Intervenció deixant clar que es tractava d’un document confidencial i que no se’n pot fer ús públic ni entregar-lo a tercers. Aquest és el motiu exclusiu pel qual la Sindicatura no pot referir-se a l’afer fent al·lusió als salaris, els quals són, en definitiva, el centre d’una polèmica que apunta a un mal desenllaç, el cessament o la no renovació de la cap en el càrrec.

Precisament la Intervenció del Consell General va sol·licitar a l’Agència de Protecció de Dades l’autorització per poder fer pública tota la documentació relacionada amb l’expedient associat a les graelles salarials de l’APDA, per tal que la Intervenció del Consell General pugui defensar la seva “honorabilitat, credibilitat i professionalitat”. Aquesta hauria estat una manera de desmentir Punjabi, quan assegura que la seva proposta suposava un augment de 400 euros, arribant a un sou de 4.450 euros bruts mensuals (un 10% més), i de 230 euros per als inspectors.

Fonts properes al Consell retreuen que Punjabi s’emmiralli en els salaris dels màxims responsables de l’AQUA –que té un doctorat– o del raonador del ciutadà, que es es tracta d’una institució molt diferent de l’APDA. Punjabi, que va ser nomenada a proposta de Liberals –en aquells moments membres del Govern– no té un doctorat i no va poder optar a la direcció de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior. Les fonts recorden que quan Punjabi va acceptar el càrrec era perfectament coneixedora de la remuneració i que aquesta havia estat fixada abans de la selecció, quan no se sabia si el successor de Joan Crespo seria un home o una dona.

Cercles polítics propers al Consell General estan dolguts amb la cap de l’agència per defensar-se amb l’argument d’una presumpta discriminació pel fet de ser dona i rebutgen rotundament que aquest sigui un condicionant del sou que percep la responsable de l’APDA. El que sembla descartat és una possible reconciliació. Les ferides obertes no tenen remei i Punjabi és conscient que no repetirà al càrrec, si no és que a través d’un canvi legislatiu és destituïda abans que acabi el mandat, d’aquí a un any i mig.