El cas de la pujada de sou de la directora de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, i el de la inspectora que es volia dur a terme sense informar-ne a la Sindicatura continua embolicant-se i no surt de la polèmica. En aquest sentit, durant la celebració de l'aplec de Canòlich, el cap de Govern, Xavier Espot, ha declarat el seu "ple suport a la Sindicatura", encara que és un cas amb el qual "no tenim res a veure" per la manca de tutela per part de l'executiu sobre aquest organisme. "Espero que aquesta situació es pugui resoldre com més aviat millor, en tot cas, no és desitjable veure aquest tipus de polèmiques", ha al·legat. Qüestionat sobre la possibilitat, apuntada per Punjabi, d'acudir a instàncies europees, el cap de Govern ha manifestat que "primer hi hauria d’haver alguna decisió que pugui impugnar”.