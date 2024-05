Anàlisi del cànnabis comissat al jove pres des de fa 7 mesos

detail.info.publicated Laura Gómez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un laboratori seleccionat pel batlle instructor serà l’encarregat de portar a terme les analítiques del cànnabis comissat a un jove el setembre passat, a qui s’acusa de tràfic de drogues. La resposta de la justícia va arribar després que l’advocat de la defensa, Joan Julià, demanés formalment i per segona vegada l’estudi de la substància, perquè el seu client manté que la mostra és el que es coneix com a cànnabis terapèutic, és a dir, una substància innòcua que manca de THC (tetrahidrocannabidiol), el component que converteix en estupefaent la marihuana. L’advocat del detingut va manifestar que la resolució “l’hem rebut aquesta setmana, però és un procés que demanem des del mes de setembre de l’any passat”. Les analítiques es van demanar fins a dues vegades, però la resposta que va rebre Julià va ser una “negativa constant”, segons va apuntar l’advocat defensor. Per a la primera petició “vam enviar un requeriment per portar a terme un estudi toxicològic a l’octubre i la Batllia no ens va comunicar la resposta fins després de sis mesos, negant-se a realitzar el procés”, va manifestar el magistrat. Tanmateix, la segona demanda va tenir lloc el mes passat, segons va confirmar Julià.