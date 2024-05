Un 71% d’empleats de l’escola de Meritxell, insatisfets amb el sou

Una enquesta promoguda pel comitè d’empresa de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell a principi de l’any 2023 i que van contestar un 63% dels treballadors revelava que pràcticament tres de cada quatre membres del personal estaven descontents amb el sou que percebien i que una majoria encara més àmplia (del 93%) considerava que calia revisar la graella salarial. Les dades les ha fet públiques la contesta del Govern a les preguntes formulades pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, amb relació a la situació de la institució. Unes dades que també recullen el nombre de baixes de professionals que ha tingut el centre des de l’any 2021 i quina és la rotació laboral. A 31 de març, els diferents serveis lligats a l’escola especialitzada sumaven 462 empleats. I des del 2021 fins al primer trimestre del 2024 n’havien marxat 539.

La informació facilitada precisa, però, que el 76,8% de les baixes de treballadors van estar motivades per la finalització del contracte o bé perquè eren empleats interins. La fundació precisa que la primera relació contractual amb el personal que es fitxa és sempre de durada determinada i que és després que esdevé definitiva. L’altre gruix de baixes (el 19,9%) són les voluntàries i, des del 2023, se’n recull el motiu. La meitat es justifiquen per una nova oportunitat laboral amb millors condicions econòmiques. La institució ha elaborat un índex de rotació laboral que xifra en un 10% el 2022 i el 2023 davant del 7% que van registrar el 2021. Esgrimeixen que un estudi el xifrava en un 17% al conjunt d’Espanya el 2022.

La fundació defensa que els darrers anys “ha efectuat accions que han permès detectar millores en l’entorn laboral” i que s’estan abordant en la negociació d’un conveni col·lectiu. Però també precisa que gestiona un miler de persones entre usuaris i professionals, i que els recursos obtinguts mitjançant els convenis amb el Govern i la CASS s’han destinat majoritàriament al suport als usuaris, a l’atenció a la discapacitat, “mentre que els recursos de caràcter estructural no han pogut créixer en la mateixa proporció”. És per això que una de les prioritats és la negociació d’un nou conveni amb l’administració i la Seguretat Social per dotar-se del finançament necessari. També és una prioritat la negociació col·lectiva amb el comitè d’empresa, “amb la finalitat d’aconseguir millores en les condicions laborals dels treballadors i promoure la retenció de talent”. I en l’àmbit de l’atenció als usuaris, s’està treballant en un nou model, anomenat de qualitat plena, que aposta per garantir els drets, la dignitat, la seguretat i el benestar seguint el que marca la convenció dels drets de les persones amb discapacitat.