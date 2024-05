El PS demana sobre els fruits del conveni entre la Generalitat i Andorra Business

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere Baró ha entrat una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern en les quals demana els fruits de l’acord signat el maig del 2022 entre l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i Andorra Business. Baró demana per l’estat d’aquest conveni entre ambdues entitats i quantes empreses –catalanes i andorranes– l’han aprofitat. En concret, pregunta per quantes companyies catalanes han vingut al Principat a desenvolupar les seves activitats empresarials gràcies a l’acord, així com la xifra d’actuacions de col·laboració que s’han impulsat. També interpel·la l’executiu sobre quantes trobades entre empreses de l’Alt Pirineu i l’Aran i andorranes s’han celebrat, quin és l’estat del projecte Living Lab impulsat per Andorra Recerca + Innovació i quina avaluació fa el Govern sobre el conveni.