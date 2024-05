Nevades intenses a les zones altes

Les precipitacions de neu han tornat amb força a bona part del Principat i encara continuen aquest matí a punts com el Pas de la Casa o Incles. La nevada afecta les parròquies altes i obliga a portar equipaments per circular pel port d'Envalira. Mobilitat ha activat la fase groga a partir de les set del matí a la General 2 per passar el port.

La pluja és la protagonista a la resta del país on s'ha registrat una baixada de temperatures.

Meteorologia anuncia que les precipitacions perdran intensitat en unes hores i revifaran a partir del migdia per mantenir-se fins a la nit, quan començaran a obrir-se clarianes. El servei pronostica que avui serà el darrer dia d'inestabilitat i que a partir de demà predominarà el sol i les temperatures s'enfilaran per sobre dels 22 graus.