Juli Barrero presenta ‘Sòlid’, amb tocs de blues sense perdre l’essència rockera

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El músic i cantautor Juli Barrero va presentar ahir el seu nou disc, Sòlid, una continuació titular, que no pas concepte en les cançons, del seu primer àlbum, Líquid, que va veure la llum tres anys enrere. En aquest nou treball, Barrero ha incorporat tocs de folk, blues i soul en els deu temes inèdits que componen el disc, sense perdre l’essència ni la fidelitat al seu so rocker característic. “L’hem treballat amb molt d’amor al qual li hem pogut fer un pas endavant en les textures, errònies, i aportar-li consistència i solidesa, valgui la redundància”, va assenyalar. El tema principal gira entorn de les relacions interpersonals, com les persones amb el sistema i l’entorn. “És un disc humanista que posa la persona al centre de cadascuna de les cançons”, va comentar.