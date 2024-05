Espot afirma que l’acord amb la UE potenciarà la biotecnologia a Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar ahir al matí durant la presentació del laboratori GMP de Cellab que l’acord d’associació podria potenciar significativament el sector de la biotecnologia. “Si realment tinguéssim l’acord d’associació, en certa manera tindríem un segell, una homologació tàcita que faria que moltes més empreses decidissin venir aquí”, va apuntar Espot. “Això també crearia sinergies i acabaria desenvolupant un autèntic sector en l’àmbit de la biotecnologia, la biomedicina, etcètera”, va afegir el cap de Govern, qui també va avançar que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, està treballant en la possibilitat de crear una línia d’ajuts per al sector de cara a l’any vinent, més ambiciosa que l’actual.

“Amb l’acord tindríem un segell, una homologació que faria que moltes empreses vinguessin” Xavier Espot, Cap de Govern

Durant la presentació, el director del laboratori, Alexandre Marfany, va explicar que Cellab ha superat satisfactòriament la implementació de les Good Manufacturing Practices (GMP), convertint-se d’aquesta manera en un laboratori farmacèutic fabricant de teràpies avançades. “Vam sol·licitar a l’Agència del Medicament Espanyol que ens vingués a auditar. Ha estat un procés llarg, però ara el nostre personal està reconegut per fer teràpies gèniques, cel·lulars... això et situa com a pioner dins del món farmacèutic”, va celebrar Marfany, qui va concretar que l’empresa s’està enfocant a crear medicaments personalitzats per a malalties sense cura.

De fet, en aquests moments Cellab està participant en un assaig clínic de l’hospital universitari infantil del Niño Jesús de Madrid. “Participem en un tractament enfocat a nadons prematurs que pateixen broncodisplàsia pulmonar, és a dir, que neixen amb els pulmons poc desenvolupats i que estan molts dies a l’UCI o, fins i tot, es moren”, es va lamentar Marfany. “Nosaltres creem unes cèl·lules que se’ls injecten directament als pulmons i, al cap d’unes setmanes, surten de l’UCI. És una passada perquè la mortalitat baixa brutalment i això genera molta esperança de cara a moltes altres teràpies que poden sortir”, va assegurar el CEO de Cellab.

Tal com va destacar Espot, només hi ha una empresa privada a Espanya que estigui reconeguda amb el mateix segell que Cellab. “Comparant-nos amb els nostres veïns, el fet de poder tenir una instal·lació amb aquestes acreditacions és un orgull per a nosaltres i espero que també per al país,” va assenyalar Marfany. “Aquest segell que els acaben d’atorgar és importantíssim, ja que els habilita a fer assajos clínics de molt nivell i amb l’objectiu de poder curar malalties degeneratives, càncers... és una fita importantíssima”, va destacar per la seva banda Espot.

La presentació del laboratori va comptar amb la presència del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui va ressaltar que s’ha de treballar conjuntament entre el sector privat i l’UdA perquè es pugui disposar de les infraestructures necessàries per poder acollir aquest tipus d’empreses al país.