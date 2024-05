Els treballadors de la Fundació Meritxell demanen una millora salarial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els treballadors de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) troben necessari una revisió de la graella salarial, segons recull una enquesta amb la qual la fundació va preguntar si aquests creien necessari fer una revisió salarial. Una qüestió que el 93% dels participants va marcar que sí. Les dades s'han conegut arran dels documents que el ministeri d'Afers Socials ha presentat com a resposta a la pregunta sobre el clima laboral entre els treballadors de l'entitat, la qual va introduir al Consell General el president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé.

La satisfacció dels assalariats contractats per la fundació també ha estat un dels criteris inclosos dins del qüestionari. Un tema que ha posat en relleu que només un 68% dels contractats estan satisfets o molt satisfets amb el reconeixement del treball. En relació amb la quantitat de treballadors, les dades que la FPNSM ha presentat reflecteixen un increment del 16% entre el 2020 i el 2023, amb un total de 398 treballadors a la plantilla, segons l'adjunt a la resposta que ha brindat la cartera de titularitat de la ministra Trini Marin.

Del total de baixes, el comunicat sosté que el 94% correspon al personal tècnic que desenvolupa un càrrec d'atenció directa als usuaris, ja sigui per motius de finalització de contracte (76,8%) o per baixa voluntària (19,9%). Respecte als motius per baixa voluntària, gairebé la meitat, el 48% dels casos, ha manifestat que és per motius d'oportunitat laboral i condicions econòmiques.