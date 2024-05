Detingut per falsejar la vida laboral d’un treballador

Un resident de 44 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany dimarts al matí per falsificar documentació relacionada amb l’experiència laboral d’un treballador. Amb les falsificacions, l’home volia contractar el treballador de forma que obtingués el permís de treball fronterer al servei d’Immigració. La policia el va detenir i se l’acusa d’un delicte contra la funció pública i la seguretat col·lectiva.

Tanmateix, en el transcurs de la setmana, els cossos de seguretat han detingut cinc persones més per delictes contra el patrimoni, la seguretat en el tràfic jurídic, la salut pública, l’honor i la llibertat. El mateix dimarts, però a la capital, es va detenir un home resident de 29 anys, després de sostreure material de l’empresa on treballava i vendre’l a una altra empresa pel seu propi compte, el perjudici del qual ascendeix a més de 13.000 euros. Dimecres es va detenir també dos homes: el primer, a Encamp per increpar els clients d’un establiment i reaccionar de manera desproporcionada envers la patrulla, proferint amenaces i una forta resistència; l’altre, en un control de carretera per possessió de 2,3 grams de cocaïna i 0,8 grams de marihuana i donar positiu a la prova de tòxics salival. Per aquest mateix motiu, es va controlar un turista de 26 anys per donar positiu a la prova salival, a més d’estar en possessió de 0,4 grams d’haixix.