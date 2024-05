El codi ètic de la justícia insta tot el personal a la “neutralitat política”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La justícia es dota d’un codi ètic de conducta que, en paraules del Consell Superior (CSJ), recull els “estàndards de comportament desitjables per a tots els agents implicats en l’administració de justícia”. Per tant, afectarà tot el personal, adaptant-se a les característiques de cada col·lectiu. Fins ara magistrats, batlles i fiscals es regien per un recull d’obligacions aprovat el 2016, mentre que la nova regulació afecta els professionals que ocupen aquestes funcions, però també els membres del CSJ i la resta de personal. I una de les regles a complir és “la neutralitat política i institucional” a banda de la “independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència”.