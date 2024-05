Suplantació de Vives en un vídeo difós a les xarxes socials

El bisbat d’Urgell va denunciar un vídeo que circula per les xarxes en què se suplanta la identitat de l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives.

Segons el comunicat enviat ahir al matí, el bisbat en va tenir coneixement ahir mateix i ja va presentar la denúncia davant dels mossos d’esquadra.

En el vídeo denunciat es posa en boca de l’arquebisbe que tots els andorrans poden formar part d’un projecte per comerciar amb el sector del petroli gràcies a un programa especialitzat de Repsol que permet obtenir ingressos. Per participar-hi cal aportar 250 euros i, segons el vídeo, es reben beneficis des del primer dia. Finalment, es convida a inscriure’s al programa a la pàgina web oficial del programa.

Fa uns dies una estafa per vendre inversions suplantant la identitat del cap de Govern, Xavier Espot, amb intel·ligència artificial va començar a circular per les xarxes socials. En el contingut es pot veure com la imatge i la veu modificada d’Espot ofereix als residents poder entrar a formar part d’un programa d’inversions que permet augmentar una quota inicial de 250 euros fins a 30.000 en només tres dies.