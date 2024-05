detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home de 29 anys ha estat detingut per sostreure material de l'empresa on treballava i vendre'l posteriorment a una altra del país per un import de 13.000 euros.

L'arrestat és resident del país i va ser controlat aquest dimarts a les 11.55 hores, segons informa la policia.