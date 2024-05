El registre de dominis ‘.ad’ ja es pot fer en línia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El registre de noms de dominis .ad s’ha simplificat, fent que sigui una gestió totalment en línia des d’ahir mateix. A final de l’any passat, Andorra Telecom va realitzar una sessió informativa amb empreses andorranes interessades a ser registradors de dominis .ad per explicar el nou funcionament del sistema. Ara, des de la companyia insten les empreses i particulars que ja tenen un domini .ad per al seu comerç a contactar amb un dels registradors oficials per gestionar-lo. Ja hi ha diferents empreses que faran aquesta funció de registradors de dominis. Per disposar d’una web amb domini .ad, des d’ara cal comptar amb un registrador acreditat. Si ja es compta amb un domini .ad cal connectar-se al web https://www.domini.ad i veure quins registradors hi ha.