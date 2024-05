L'entrada de visitants cau gairebé un 16% a l'abril

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els visitants durant el mes d'abril cauen un 15,8%. El Principat ha rebut durant aquest mes un total de 598.126 visitants, segons el Departament d'Estadística. Una dada que deixa les xifres en negatiu si són comparades amb els registres del mateix mes l'any 2023, els quals es van situar en 710.230 visitants. Però, la caiguda d'entrada dels visitants no ha afectat la mitjana de pernoctacions dels turistes i excursionistes, ja que aquesta xifra ha notat una pujada del 0,3%.

D'altra banda, catalogant els visitants d'enguany segons el país de residència, les xifres mostren un augment tant en els de nacionalitat espanyola (132.654), francesa (221.062) i altres nacionalitats (227.717). Del total de visitants que han entrat, 325.070 són excursionistes (54,3%) mentre que 273.056 són turistes (45,7%).

El principal motiu pel qual els turistes i excursionistes visiten Andorra continua sent les compres, aquesta dada se situa al mes d'abril en un còmput global de 66,7%, en què els excursionistes representen un 85,6% i els turistes només un 37,5% d'aquest total. En segon lloc, gaudir de l'entorn natural amb un 9,7%, i en tercera i quarta posició, la pràctica d'algun esport de muntanya i l'oci cultural, amb un 7,6% i un 5,7%, respectivament.

Gràfic del nombre de visitantsDepartament d'Estadística

L'entrada de vehicles disminueix un 13%

El nombre de vehicles també registra una davallada, amb un total de 299.781 vehicles que han travessat les fronteres. Una dada que representa un 13,1% menys en comparació al mateix període del 2023. El total

de turismes presenta una disminució del 13,7% i el de vehicles pesants un increment del 5,5%.

De gener a abril del 2024, respecte al mateix període del 2023, s'ha produït una disminució del 0,2% en el nombre de vehicles, amb una disminució del 0,7% dels provinents d'Espanya i un increment del 0,9% dels provinents de França.

Pel que fa a la tipologia dels vehicles i la relació al punt d'accés al país, els turismes que han entrat per la frontera francoandorrana registren un percentatge de 0,1%, i per Espanya un 1,8%, en negatiu. Els vehicles pesats que accedeixen al Principat per França representen una tendència a la baixa de 0,7%. Per contra, els vehicles pesats mostren el mateix percentatge en positiu (0,6%) i els que entren per la frontera hispanoandorrana.