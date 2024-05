Jutjat a la Seu per estafar amb compres fraudulentes de mòbils

Un home de 31 anys va ser detingut pels mossos d'esquadra per cometre set estafes a l’Alt Urgell, Urgell i Solsonès per la compra fraudulenta de telèfons mòbils. Segons informen els mossos, l'individu, que actuava en conjunt amb un grup d'estafadors, havia adquirit dispositius mòbils de gamma alta i, posteriorment, altres membres s'encarregaven d'interceptar els enviaments abans que arribessin al seu destinatari. Concretament, un d'ells s'encarregava de suplantar la identitat dels clients d'una empresa de telefonia i altres s'encarregaven de que els productes no arribessin al seu destinatari. Algunes víctimes havien denunciat que els hi havia arribat diferents càrrecs fraudulents d'aquestes compres.

El detingut s'enfronta a deu delictes d'usurpació civil i set delictes d'estafa. Agents de la Unitat d'Investigació de la Seu d'Urgell es van fer càrrec del cas i els mossos mantenen la investigació oberta per tal d’esbrinar l'implicació en estafes similars. El controlat va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell.