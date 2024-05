Juli Barrero presenta el seu nou disc 'Sòlid' amb la voluntat de créixer

El músic i cantautor Juli Barrero torna amb 'Sòlid', el nou disc amb el qual pretèn consolidar-se i créixer al país, però sobretot a fora de les fronteres. "El que pretenem és fer un pas endavant a tots els nivells, de fet, dins l'equip ja hi ha dues persones treballant amb la comunicació, i a més, en la venda de concerts" ha mencionat. Així doncs, tot i que a poc a poc inicien passes internacionals, la voluntat és poder arribar encara més alt, en aquest cas, amb les deu cançons inèdites que contempla el disc les quals es presentaran per primer cop el pròxim 14 de juny a l'escenari de la plaça del Poble del Jambo Street Music 2024. "Serà el disc més venut, o almenys un dels 2.000 més venuts, de la història d'Andorra" ha declarat Barrero.

Després de la sortida de 'Líquid' l'any 2021, arriba 'Sòlid' amb el qual el cantautor nacional ha pogut incorporar tocs de folk, blues i soul en els temes, sent fidel al seu so rocker característic. Encara que l'LP hauria d'haver sortit a finals de l'any passat, veurà la llum aquest divendres. Els motius d'aquest ajornament de dates han estat molt clars: la voluntat de fer un disc amb calma i que "cadascuna de les cançons estigués exactament com la volíem tenir"; les eleccions a Catalunya i els temps de la producció dels vinils, els quals triguen de quatre a sis mesos, segons ha revelat Barrero.

Un treball fet amb l'ajuda de Discmedi, en una creació integra per ell mateix amb el productor Miquel Coll, que també va estar a la producció de 'Líquid', i els músics d'estudi Jordi Armengol i Miguel Ballester. Cal destacar la col·laboració de Govern, amb quasi un 50% del cost total, en el disc i els tres videoclips que sortiran pròximament. Malgrat els inconvenients previs, el segon àlbum d'estudi surt amb "molta energia i molt estima". "L'hem treballat amb molt d'amor al qual li hem pogut fer un pas endavant en les textures, errònies, i aportar-li consistència i solidesa, valgui la redundància", ha assenyalat. El tema principal gira entorn de les relacions interpersonals, com les persones amb el sistema i l'entorn. "És un disc humanista que posa a la persona al centre de cadascuna de les cançons" ha al·legat.

En relació amb els videoclips, Barrero ha avançat que en unes setmanes es podrà veure el primer d'ells i que els altres dos planejats, s'aniran publicant durant l'any. 'Entre tu i jo' és la cançó que dona vida a una història de drets socials, sexuals i reproductius de les persones amb discapacitat intel·lectual i d'altres disfuncions cognitives. "Aquest videoclip té un caire social important. Per aquest motiu, hem treballat amb actors i actrius de Xeridell i amb amateurs o semiprofessionals" ha declarat, mencionant que encara s'han de realitzar els darrers retocs. Els altres dos temes que seran senzills amb vídeo són 'Sota el cel del Pirineu' i 'Cercles Imperfectes', tot i que el darrer no està confirmat.

L'adquisició del vinil de 'Sòlid' es podrà fer a partir d'aquest divendres a totes les botigues de música tant d'Andorra com de Catalunya, així com a totes les botigues 'on-line' i plataformes de 'streaming'.

Posada de llarg al Jambo d'Andorra la Vella

Pel que fa als directes, es podrà trobar tant en format complet, com en acústic, on s'inclouen tots els temes de 'Líquid' i 'Sòlid' amb altres composicions de l'artista, a més d'un parell de versions. A la presentació al Jambo, es podrà trobar amb la banda sencera en un concert que Barrero ha comparat amb el que es pot veure a Morgan o Tedeschi Trucks Band, afegint-li el component rock, i que serà enregistrat per Ràdio i Televisió d'Andorra. "Estrenar al Jambo és un luxe perquè ens el sentim nostre" ha declarat. Un festival que ha qualificat com l'exemple a seguir per "fer les coses bé" i al qual li ha desitjat una llarga vida. "Sempre han comptat amb nosaltres, com a l'Enderrock" ha remarcat, revelant que han tingut propostes amb dates prèvies al festival andorrà, però que han acabat declinant.

"En els meus treballs li dono molta importància a les harmonies vocals" ha incidit, esmentat que disposarà d'Imma Romero i Eugenia Correia com a coristes. A més, Armengol també formarà part del conjunt de guitarres amb Oriol Vilella i Ivo Castells. Completen la banda la teclista Débora López; el baixista Toni Fernández; el bateria Xavi Requena; els saxofonistes i trompetistes Suso Real i David Villegas; i el tècnic de so Pep Bordas. Tot i que s'han de confirmar les següents dates, Barrero finalitzarà la presentació del disc a Barcelona, el pròxim 6 de juliol amb un 'showcase' a la FNAC de 'el Triangle'.

La voluntat és arribar a tenir un nom internacional com el grup 'Persefone' i poder fer concerts fora del territori andorrà. Amb tot, són coneixedors de la dificultat que suposa i el gran esforç tant a escala professional, com econòmic. Amb tot, no volen baixar la qualitat de les presentacions per poder fer més concerts a fora.

"Els músics volem fer directes"

Durant el passat mes d'abril, el ministeri de Cultura va posar a disposició dels artistes consolidats del país un ajut per a la seva internacionalització amb requisits com tenir dos treballs discogràfics de llarga durada i haver realitzat 30 concerts fora d'Andorra en els darrers tres anys. Una subvenció a la qual Barrero va voler accedir en un principi, però que finalment no va aplicar per haver fet només 20 directes internacionals. "Jo vull fer-ne 70 concerts, no 30, però no per assolir uns números, sinó perquè vull omplir la meva nevera i la de la meva banda, i pagar la casa de tots ells" ha estat crític.

Els criteris, però, són "fantàstics perquè soc de l'opinió que s'hauria de tenir dues línies d'ajuda" plantejada amb un vessant professional i l'altra amateur, perquè moltes persones no es volen dedicar professionalment, però estan deixant un bagatge enorme. "Jugar fort en això, per mi és una manera de seleccionar aquells projectes que tenen una projecció, d'aquells que no" ha clarificat. Els números a les plataformes de 'streaming' i les reproduccions són una bona oportunitat per la visibilitat. Tanmateix, Barrero ha conclòs assenyalant que "la majoria de les persones que ens dediquem a la música volem fer presentacions en directe".