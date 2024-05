Joaquim Miró deixa la presidència de Tag Systems, ara part d’Austriacard Holdings

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La companyia d’origen andorrà Tag Systems, ara formant part del grup Austriacard Holdings AG, deixarà d’estar presidida per Joaquim Miró. En un comunicat de premsa, Miró va anunciar ahir que “després de més de 26 anys exercint el càrrec de president executiu de la societat Tag Systems SAU tinc a bé comunicar-vos que en breu deixaré d’exercir aquest càrrec”.

En el comunicat s’indica que “la companyia va iniciar la seva activitat en un àmbit molt allunyat de la realitat d’Andorra. Després d’uns inicis difícils, a poc a poc, i amb molt d’esforç per part de tots, hem arribat on som”.

Miró afegeix que “voldria donar les gràcies per la seva inestimable col·laboració i ajuda a tots els associats, col·laboradors, clients, proveïdors, directius i empleats que han fet realitat un projecte que amb els anys s’ha convertit en una empresa líder en el mercat europeu dels mitjans de pagament”.

En el comunicat de premsa signat per Miró s’informa que Assumpció Majoral assumirà la direcció general executiva de la societat a partir d’aquest moment. “La senyora Majoral, economista per la Universitat de Barcelona i que compta amb gairebé 30 anys d’experiència professional, ha estat vinculada al grup Tag Systems des del 1999, on ha exercit els càrrecs de directora general i directora financera, essent segurament ja ben coneguda per tots vosaltres”, s’indica al comunicat.