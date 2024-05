La inversió per minimitzar riscos naturals suma 24 milions en 10 anys

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha destinat 24,2 milions d’euros durant els últims deu anys a obres per protegir el territori contra els fenòmens naturals, des d’esllavissades fins a allaus o crescudes de rius i torrents. Ho ha especificat el ministeri d’Ordenament Territorial en la resposta a una bateria de preguntes formulades per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. La informació està desglossada per parròquies i per tipus de risc i corrobora que la major quantia, de 7,03 milions en total, ha estat enfocada a les intervencions de protecció davant de la caiguda de blocs rocosos. Hi destaca la inversió associada a la Solana d’Andorra la Vella, que dona per finalitzada. Els pròxims passos seran actuacions de control i de reposició d’elements danyats. Les següents són les obres de tipus hidràulic i essencialment a Andorra la Vella (4,1 milions). L’executiu especifica que han implicat la canalització del Valira a Santa Coloma, millorar el desguàs del torrent del Cedre i reparar la llosa del pont de París.