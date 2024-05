Grifols serà qui decidirà si tira endavant el laboratori

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El projecte del laboratori a Ordino de la multinacional Grifols està en una situació d’impàs en espera d’un cop d’efecte que, segons tot fa indicar, hauria de venir de la farmacèutica per desembolicar una negociació la resolució de la qual, fins fa poc més d’una setmana, Govern donava per segura. L’element clau serà la reunió entre les parts negociadores del consell d’administració d’Andorra Business i l’equip de la farmacèutica, que formen part de l’estructura societària del projecte, del qual el 80% és de l’empresa i l’altre 20% de l’executiu. Una reunió la qual encara no se situa en cap data concreta, però que serà “pròximament”, tal com va indicar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres el ministre portaveu. Guillem Casal va defensar la posició de l’executiu tot expressant que “no hi ha res que ens hagi fet canviar de posició”, tot i que va reconèixer que “ara és el moment de mirar si seguim encarrilant-lo [el projecte] de la mateixa manera, si s’ha de fer algun canvi o quines són les intencions de la multinacional en aquest cas”, atès que “fa més d’un any que hi estem treballant”.