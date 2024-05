Creand vol internacionalitzar el projecte d''start-ups'

Creand Crèdit Andorrà proposa internacionalitzar la iniciativa Innovation Hub per tal d'ampliar les relacions. El projecte "és un programa pioner a Andorra per generar i compartir coneixement entre el teixit de la petita i mitjana empresa del país i el sector de les start-ups", segons indica l'entitat en un comunicat. Des del seu naixement, la iniciativa "ha identificat més de 7.400 empreses amb potencial" per formar-ne part i ha analitzat unes 180 start-ups.

L'objectiu és que els participants trobin oportunitats de col·laboració per tal d'afavorir el seu negoci i ampliar les relacions d'èxit. D'aquestes empreses identificades, el programa ha proposat més de 500 relacions de les quals se n'han establert més de 100.

Santiago de Larrea, director d'Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà ha destacat que "l'Innovation Hub és un projecte consolidat que ha demostrat el seu paper rellevant en l'ecosistema emprenedor d'Andorra", afegint que un dels objectius s'ha assolit comptant "amb 400 empreses identificades més de les que havíem previst".

L'entitat indica que es fa un acompanyament per tal de facilitar el creixement de les petites i mitjanes empreses, contactant amb empreses del país amb les quals poden obrir vies de col·laboració.