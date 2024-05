Condemnat a un any de presó per un homicidi involuntari

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home va ser condemnat ahir a una pena de presó condicional d’un any per un delicte d’homicidi per imprudència greu al volant. Se l’acusava de ser el responsable de la mort del copilot amb qui viatjava en patir un accident de trànsit a Sant Julià de Lòria el 2015, a la carretera de la Rabassa. En principi semblava un accident lleu perquè tots els implicats van poder sortir de l’interior dels automòbils sense assistència dels bombers, però al cap d’uns dies el copilot del vehicle va acabar morint en un hospital de Barcelona. Els fets van passar el 3 de novembre, quan els dos treballadors tornaven de fer unes tasques laborals en un hotel de la zona i baixaven en direcció Sant Julià de Lòria quan, en un revolt, el conductor d’un Renault Clio i el seu acompanyant van xocar amb un camió que circulava per l’altre carril. El sinistre va provocar que el camió acabés a sobre d’un petit mur, però els tres ocupants dels vehicles implicats van poder sortir pel seu propi peu de dins. Un cop va arribar la policia es van trobar les persones en bon estat de salut, més enllà de presentar alguns cops a causa del xoc, tal com van declarar durant la vista oral els agents. “No pensàvem que seria un accident mortal”, va asseverar un dels dos policies que van ser cridats el mes d’abril passat a declarar. Els membres del cos policial també van explicar que els van trobar fumant un cop van arribar al lloc dels fets i que els afectats es queixaven d’alguns cops.