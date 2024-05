La Cambra atribueix als tipus d'interès elevats i la inflació el fre del 2023

Els elevats tipus d'interès i la gran inflació van ser un fre per a l'economia andorrana per al 2023, tot i que aquesta va mantenir un ritme d'augment per sobre de la mitjana de la zona euro. Així ho ha explicat aquest matí el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, que ha situat en el turisme i la construcció els principals motors del creixement econòmic. La indústria va millorar respecte el 2022, tot i tenir una "activitat encara feble" amb una recuperació inferior al de la mitjana del país i els més perjudicats van ser els comerços minoristes, amb una recuperació "de menys intensitat" que els altres sectors. Quant a les previsions per al 2024, la Cambra confia en què l'economia seguirà creixent però a un ritme inferior que el 2023, condicionada pel "dinamisme més baix de les economies veïnes", ha apuntat Mas.

L'enquesta de clima empresarial del segon semestre del 2023 ha indicat que cinc de cada deu empreses han patit una reducció dels marges de benefici a causa de l'augment de les despeses d'explotació i un 60% considera que l'encariment dels costos suposa una pèrdua de competitivitat respecte a altres països. Entre les principals preocupacions de les empreses també destaquen els costos laborals, el lloguer del local o les dificultats per contractar treballadors, "un dels obstacles crítics per a les empreses", ha dit el president de l'ens, que ho ha situat com "un dels desafiaments principals que cal abordar".

Tanmateix, des de la Cambra s'ha assenyalat com "necessari" implementar millores en la política d'immigració per donar resposta al dèficit de mà d'obra, el qual situen en 2.140 llocs de mitjana l'any passat i han fet una crida a preservar i potenciar sectors tradicionals com el comerç i el turisme, "que són la base de la creació de riquesa i prosperitat del país", ha comentat Mas.