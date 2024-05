Arrestat per molestar als clients d'un establiment i amenaçar a la policia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una persona ha estat detinguda aquesta passada matinada en un local d'Encamp per molestar, increpar a la resta de clients i per proferir amenaces i injuries als agents de la policia. Per tot plegat, s'ha procedit a la seva detenció i s'enfronta a un delicte contra la llibertat, l’honor i la funció pública.

Enxampat amb cocaïna i marihuana

Un home resident de 24 anys ha estat arrestat per portar 2,3 grams de cocaïna, 0,8 de marihuana i una cigarreta confeccionada amb el mateix producte estupefaent. També ha donat positiu a la prova de tòxics salival. L'individu s'enfronta a un delicte contra la salut pública i la seguretat col·lectiva.

Un turista de 26 anys també ha estat detingut per conduir sota els efectes de les drogues en donar positiu a la prova de tòxics salival i per portar 0,4 grams d’haixix.