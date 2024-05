El TC tomba el segon recurs dels germans Ruíz

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara que van presentar els germans Ruíz, que van ser desnonats el passat 31 de març. En aquest recurs, l'advocat dels padrins, Emili Campos, va presentar l'escriptura de l'habitatge en la qual es mostrava que la persona que havia demanat el desnonament no tenia els poders per fer-ho. Tanmateix, el Constitucional ha decidit, segons reflexa el BOPA avui, que "cal concloure, doncs, que aquest recurs d'empara està mancat manifestament de contingut constitucional i que, per tant, ha de ser declarat inadmissible a tràmit".

Davant de la negativa, Campos ha presentat un recurs de súplica per esgotar les vies andorranes i, si ho volen els seus clients, portar el cas a Estrasburg.