Special Olympics rep una aportació de 5.000 euros per part de Lions International

Special Olympics i Lions Club d’Andorra han signat aquest dimarts una col·laboració que uneix a les dues entitats amb una aportació econòmica de 5.000 euros. Aquesta anirà destinada íntegrament als projectes socials i esportius de la federació per continuar amb la seva missió d'acompanyament i suport als integrants dels equips.

La unió sorgeix a partir de la beca rebuda el passat mes de setembre per part de Lions Club d'Andorra durant el primer fòrum de salut familiar. Durant l’acte de signatura, han estat presents el president de Lions Club Andorra, Josep Maria Torrent, el president de Special Olympics Andorra, Jordi Mora, i el director general de Special Olympics Andorra, Jose Antonio Pérez.

Lions International és una xarxa global, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la salut i el benestar mitjançant els vincles comunitaris per serveis humanitaris i donacions. No va ser fins al 1985 que es va crear Lions Club d'Andorra per millorar el benestar cívic, cultural, social i moral de la comunitat andorrana. Actualment, tenen més d'una trentena d'usuaris. Pel que fa a Special Olympics, és una federació esportiva de persones amb discapacitat intel·lectual que té la missió d'impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva dels seus usuaris al Principat. A més, contribueixen a millorar la qualitat de vida dels seus esportistes i a la visibilitat d'aquest col·lectiu mitjançant l'esport. Actualment, està composta d'uns 70 esportistes desenvolupats en vuit disciplines esportives amb l'ajuda de 12 professionals.