El registre de dominis '.ad' ja es pot fer en línia

El registre de noms de dominis sota '.ad' s'ha simplificat fent que sigui una gestió totalment en línia des d’aquest dimecres mateix. A finals de l'any passat, Andorra Telecom va realitzar una sessió informativa amb empreses andorranes interessades a ser registradors de dominis '.ad' per explicar el nou funcionament del sistema. Ara, des de la companyia insten a les empreses i particulars que ja tenen un domini '.ad' per al seu comerç a contactar amb un dels registradors oficials per gestionar-lo. Ja hi ha diferents empreses andorranes que faran aquesta funció de registradors de dominis.

Per disposar d’una web amb domini '.ad', des d’ara cal comptar amb un registrador acreditat. Si ja es compta amb un domini '.ad', el que cal és connectar-se al web https://www.domini.ad, veure quins registradors hi ha i triar-ne un perquè en faci la gestió. En cas que no s'estigui segur que el domini és gestionat per un registrador acreditat, es pot consultar la base de dades a l’apartat del whois que es trobarà al mateix web. És possible que la informació que surti és que el web de l'empresa té com a registrador Andorra Telecom. Durant els propers mesos, les empreses hauran de seleccionar un registrador. Un cop ho facin, hauran de contactar amb el registre, a través del correu info@domini.ad, per tal de realitzar el canvi. Aquest procediment no té cap cost associat i es pot fer el canvi de registrador quan la persona ho desitgi.

Els dominis existents expiraran en el moment que els hi correspon segons la seva darrera renovació o registre inicial (dos anys a partir d’aquella data). Totes les renovacions subseqüents es faran, per defecte, per períodes d’un any (el titular podrà optar per períodes anuals addicionals fins a un màxim de deu). El preu de la renovació el fixa cada registrador.

Aquest canvi no afecta el contingut del web ni d’altres serveis associats. Tampoc farà perdre antiguitat o drets sobre el nom del domini.