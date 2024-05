L’UdA es prepara per al pacte amb Europa

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou rector de la Universitat d’Andorra (UdA) va jurar el càrrec ahir amb dos pilars fonamentals per tirar endavant la institució: l’aproximació a Europa per promoure l’externalització i el diàleg. Juli Minoves, que va prendre el relleu de Miquel Nicolau al capdavant de l’entitat, va destacar la importància d’establir un pla d’accions per estudiar les oportunitats i els reptes que l’acord d’associació implicarà per als estudiants en cas de ser aprovat. De la mateixa manera, el rector va destacar que la universitat “ha de conèixer de primera mà les implicacions de l’acord i estar preparada per adaptar-s’hi”, per tal de cobrir les necessitats que puguin sorgir.