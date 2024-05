L’Institut de Música passarà a ser conservatori oficial

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Institut de Música esdevé conservatori. Aquesta fita, en la qual es treballava des de feia “anys”, tal com va recordar ahir el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, és possible gràcies a l’aprovació de dos reglaments que sortiran publicats avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i que serveixen per crear el conservatori i també, des d’un vessant més tècnic, per regular les proves d’accés als estudis musicals. “És un dia important per aquest camí per consolidar les bases dels estudis de música no superiors del país”, va valorar el coordinador de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, Jordi Sabata, que va emfasitzar que gràcies a aquests dos textos es crea “l’arquitectura jurídica” que serveix per fer un pas més “important” perquè els estudis de música que es facin al país siguin homologables a l’exterior.