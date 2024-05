Eva Calero, portaveu de la comissió d’habitatge del PS

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata va constituir ahir la comissió d’habitatge –que ja va anunciar públicament fa unes setmanes– per tal de servir com a eina per traslladar propostes i solucions al Govern. La portaveu escollida per a la comissió ha estat Eva Calero, militant del Partit Socialdemòcrata des de principi d’any i membre de la Coordinadora per un Habitatge Digne.