Govern implantarà un programa per pal·liar els efectes de la soledat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit avui a l'assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran, on ha avançat que es treballa per signar un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per implantar un projecte desenvolupat pel consistori català centrat a pal·liar els efectes de la soledat no volguda i en prevenir situacions de risc de les persones grans gràcies a una xarxa de suport de barri.

Un dels aspectes esmentats ha estat l'aposta per incrementar el personal i els recursos d'un Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Pel que fa a la targeta magna, el cap de Govern s'ha referit a l'ampliació de la data de caducitat que ha passat de cinc a deu anys.

La trobada ha comptat amb l'assistència la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas.