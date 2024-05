Concurs per a l'ampliació dels espais de salut mental

L'ampliació dels serveis de l'àrea de salut mental fa un pas amb la publicació, aquest dimecres, del plec de bases al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per a la remodelació i reconversió dels locals radicats a l’edifici Ròdol, al carrer Josep Viladomat, 17 d’Escaldes Engordany, en dispositius ambulatoris de salut mental. Així doncs, les empreses interessades poden presentar tota la documentació fins al 4 de juliol.

La directora del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, va anunciar fa uns mesos la ubicació per al nou centre comunitari. Aquest estarà situat al carrer Josep Viladomat, amb l'objectiu de fer front a l'increment de pacients en l'àrea de salut mental i, al mateix temps, oferir més espai i recursos per a l'atenció adequada. A més, el nou espai comptarà amb un centre de dia, un fet que permetrà una atenció més integral i contínua per als usuaris.

D'una altra banda, el nou espai de 700 metres quadrats permetrà oferir nous serveis i separar les consultes d'adults i infantils. Al mateix temps, propiciarà la contractació de tretze infermers i tècnics auxiliars d'infermeria, psicòlegs i psiquiatres.