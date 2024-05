Un any de presó condicional per un xoc mortal

Un home ha estat condemnat a una pena de presó condicional d'un any per un delicte d’homicidi per imprudència greu al volant. Se l’acusava de ser el responsable de la mort del copilot amb qui viatjava en patir un accident de trànsit a Sant Julià de Lòria el 2015, a la carretera de la Rabassa. En principi semblava un accident lleu perquè tots els implicats van poder sortir de l’interior dels automòbils sense assistència dels bombers, però al cap d’uns dies el copilot del vehicle va acabar morint a un hospital de Barcelona.

L'acusat haurà d'indemnitzar a la CASS amb 9.337 euros i als familiars de la víctima amb 10.000 a cadascú. Uns imports que abonarà a través d'una companyia d'assegurances.